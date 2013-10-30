مصرية تحرق إمام مسجد تحرّش بها

القاهرة – أقدمت ربة منزل مصرية (38 عاماً) على إشعال النيران في إمام مسجد كان يأتي منزلها لتحفيظ ابنتها القرآن الكريم.

واتهمت ربة المنزل التي تم إيقافها 15 يوماً على ذمة التحقيقات إمام المسجد بالتحرش بها، وقالت إنها أقدمت على فعلتها بعد تكرار محاولاته تلك.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه كان قد توجّه يوم وقفة عيد الأضحى ليعطي الدرس لإحدى التلميذات بالصف الثاني الابتدائي داخل منزل بأكتوبر، وأثناء تواجده داخل المنزل قامت والدة الطالبة 38 سنة بالإعتداء عليه وسكبت كمية من البنزين على جسده، وإشعال النيران به مما أصابه بحالة هيستيرية من الصراخ والبكاء، فرّ خلالها إلى الشارع، إلا أنّ النيران أمسكت بجسده وسط ذهول الجيران والمارّة الذين قاموا بنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهمة، التي أقرّت بأنها أثناء تواجد المدرّس المجني عليه داخل منزلها ليعطي الدرس لابنتها حاول التحرّش بها بعدما علم بوجودها بالمنزل وحدها فسكبت عليه البنزين وأشعلت به النيران ليلقى مصرعه.