سجين في رومية مشنوقا في حمام

عثر قبل ظهر الاثنين على جثة السجين "محمد نور الدين العرب" مشنوقاً داخل أحد الحمامات في سجن رومية.
وبحسب معلومات فإن السجين الذي كان يمضي عقوبة بتهمة التزوير وجد معلقاً بقسطل مياه نصف إنش داخل حمام نظارته في رومية، وقد سرت شائعات داخل السجن عن إقدام العرب على الانتحار، فيما لم تستبعد المصادر الأمنية وفق المعطيات الأولية فرضية قتله شنقاً.
وفي السياق عينه كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مفوض الحكومة المعاون كمال نصار الانتقال إلى سجن رومية وإجراء التحقيقات في حادثة وجود سجين من آل العرب مشنوقا في المبنى "ب".