سجين في رومية مشنوقا في حمام

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سلطات سجن رومية تجد السجين محمد نور الدين العرب مشنوقاً داخل حمام زنزانته، والتحقيقات تبدأ بين انتحار أو قتل شنقاً.