الكويت.. السجن لباحث نفسي هرب مواد مخدرة إلى السجناء بدلا من علاجهم

أدانت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، مواطنا يعمل باحثا نفسيا وقضت بسجنه 7 أعوام، لتهريبه مواد مخدرة إلى النزلاء في السجن المركزي مستغلا دخوله إليهم بقصد علاجهم من الإدمان.

وقضت المحكمة بسجن الباحث بعد أن وجهت إليه أربع تهم، كما قضت بتغريمه 6 آلاف دينار كويتي (19 ألف دولار أمريكي)، فيما برأته من تهمة تلقي رشوة لعدم ثبوت ذلك بحقه، وفقًا لصحيفة "القبس" المحلية.

وبيّنت التحقيقات مع المتهم الذي تم ضبطه قبل أشهر، أنه اعتاد دخول السجن لمباشرة وظيفته في علاج السجناء من الإدمان وتقويمهم، إلا أنه قام بدلاً من ذلك بإدخال المواد المخدرة إليهم.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى آب/ أغسطس العام 2022، حيث تم ضبط الباحث عقب أن اشتبه به رجال الأمن في السجن المركزي، حيث قاموا بتفتيشه وعثروا بحوزته على الحبوب المخدرة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني آنذاك، أن "المتهم أفاد في التحقيقات الأولية معه أن الحبوب المخدرة مخصصة لاستخدامه الشخصي، ثم تراجع عن هذه الأقوال وأكد بأنه كان يقوم بتهريبها إلى السجناء في السجن المركزي".