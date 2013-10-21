فلاح مصري يشنق ابنته في الفيوم

أقدم فلاح مصري في محافظة الفيوم على شنق ابنته، وذلك بسبب خلافاتها المتكررة مع زوجها، وقيامها بترك منزل زوجها أكثر من مرة، واللجوء إلى منزل والدها.

ووقع الحادث بقرية قصر الباسل، وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، بلاغاً بحادث يفيد بقيام الفلاح بشنق ابنته، وهي ربة منزل، لكثرة خلافاتها مع زوجها.

وكشفت التحريات أن المجني عليها كانت دائمة الخلاف مع زوجها، وتترك منزل الزوجية وتذهب لمنزل والدها وشقيقها دون إذن زوجها الذي أخبر والدها في المرة الأخيرة بعدم رغبته في عودتها لمنزل الزوجية.

وقام والد الزوجة باصطحابها إلى منزل شقيقها بالقرية ليلًا، وقام بربط رقبتها في سلسلة حديدية وعلقها في سقف المنزل حتى صباح اليوم التالي، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم القبض على الأب المتهم وأحيل إلى النيابة، التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.