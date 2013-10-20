سعودي مخمور يقتل أربع مواطنات وشقيقهن

الرياض - تسبّب سائق سيارة سعودي مخمور بمقتل أربع مواطنات وشقيقهن العائد حديثاً من الحج، وإصابة طفلين صغيرين في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض.

وكان الشاب المخمور يقود سيارة من نوع فورد 2013 بسرعة جنونية واصطدم بسيارة الشاب عبد الملك الدحيم وشقيقاته؛ حصّة، ونهى، وندى، وعبير، ليلقوا مصرعهم على الفور، ويصاب الطفلان أبناء شقيق عبد الملك، ويُنقلان إلى مستشفى قريب.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث المروّع؛ وتراوحت تعليقات المدوّنين بين معزّ لأهل الضحايا، ومنتقد للسائق المخمور وتهوره، واستخفافه بأرواح الناس، ومُطالِب بوضع إشارة ضوئية في دوّار"أنس بن مالك" الذي وقع فيه الحادث.

وجاء في تعليق لمدوِّن على أحد المواقع "هالسكران المفروض ينفذ عليه القصاص، سرعة وسكر! الله يرحم العائلة خاتمة حسنة توفوا بعد تأديتهم للحج".

وألقت شرطة المرور القبض على السائق المخمور، الذي تعثر أثناء محاولة الشرطة إدخاله إلى سيارة الإسعاف بسبب حالته غير الطبيعية، ولم يستطع المسعفون تصويره بالأشعة لحين زوال مفعول المسكّر.