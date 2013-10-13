ثلاث خادمات يهتكن "عرض" طفلة كويتية

الكويت – اتهمت مواطنة كويتية خادماتها الثلاث بهتك عرض طفلتها البالغة من العمر (9 سنوات) لمرات عدة.

وكانت المواطنة قد تقدمت إلى مخفر منطقة ميناء عبد الله بالبلاغ، وقالت إنها اكتشفت الأمر في اليوم نفسه الذي تقدمت فيه بالشكوى.

وفي التفاصيل: أحضرت مواطنة كويتية طفلتها وثلاث خادمات يعملن لديها واتهمتهنّ بأنهن يقمن بهتك عرض ابنتها منذ فترة وأنها اكتشفت الأمر في اليوم نفسه الذي تقدمت فيه إلى المخفر أثناء تواجدهم في الشاليهات.

وأفادت بأنها شاهدت الخادمات يقمن بفعلتهنّ ولدى سؤال ابنتها عما تتعرض له أفادت بأن الخادمات يمارسن الرذيلة معها منذ فترة فجنّ جنونها واصطحبتها إلى المستشفى وأحضرت تقريراً طبياً يتضمن فحصاً نظرياً يفيد بأنه لا يوجد أي آثار أو جروح تفيد بتعرّض البنت للاغتصاب ما جعل رجال مخفر منطقة ميناء عبدالله يبلغون المسؤولين بالواقعة فأمروا بدورهم بإحالة البنت إلى الطب الشرعي وإبلاغ وكيل النيابة بالواقعة.