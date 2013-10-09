سعودية تخنق جنينها بالحبل السري

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

ممرضات يتجاهلن صرخات الاستغاثة من أم تضع مولودها مما اضطرها إلى الاعتماد على نفسها بسحب الجنين .