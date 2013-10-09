سعودية تخنق جنينها بالحبل السري

السعودية - أقدمت مواطنة سعودية يوم الإثنين الماضي على خنق جنينها بالحبل السري أثناء محاولتها سحبه وتوليد نفسها دون الاستعانة بممرضات إحدى المستشفيات اللاتي لم يستجبن لنداءات وصرخات الأم ومرافقتها.
وأشار والد الجنين هادي الحربي إلى أن الممرضات في مستشفى الولادة والأطفال في بريدة -التابعة للقصيم وسط المملكة العربية السعودية- قابلن صرخات الاستغاثة من زوجته ومرافقتها بالسخرية والضحك؛ ما اضطر الأم إلى الاعتماد على نفسها وخنق الجنين، ولم تصل الطبيبة إلا بعد حوالي الساعتين.
وأرسل الحربي خطاباً إلى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم يطالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة وإنصافه وزوجته وطفلتهم، ومحاسبة المقصرين.