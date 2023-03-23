"فكرته مسروقة".. دعوى قضائية بوقف عرض مسلسل غادة عبد الرازق

أقام المحامي المصري سعيد سمير، وكيلًا عن الكاتبة الشابة سعاد شاهين، يوم الأربعاء، دعوى قضائية طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تصوير وعرض مسلسل "تلت التلاتة" المكون من 15 حلقة بطولة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، متهمًا صناع العمل "بسرقة الفكرة".

وطالب سمير في الدعوى بوقف أي تصاريح منحت لصناع العمل من نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما، وكذلك وزارة الثقافة المصرية، لحين الفصل في هذه الدعوى أمام القضاء.