"فكرته مسروقة".. دعوى قضائية بوقف عرض مسلسل غادة عبد الرازق
أقام المحامي المصري سعيد سمير، وكيلًا عن الكاتبة الشابة سعاد شاهين، يوم الأربعاء، دعوى قضائية طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تصوير وعرض مسلسل "تلت التلاتة" المكون من 15 حلقة بطولة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، متهمًا صناع العمل "بسرقة الفكرة".
وطالب سمير في الدعوى بوقف أي تصاريح منحت لصناع العمل من نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما، وكذلك وزارة الثقافة المصرية، لحين الفصل في هذه الدعوى أمام القضاء.
وبحسب الدعوى، فإن مقيمها اختصم أمام القضاء كلاً من صناع مسلسل "تلت التلاتة"، ووزيري الاستثمار والثقافة المصريين بصفتهما، ونقيبي المهن التمثيلية والسينمائية، إضافة إلى بطلة العمل الفنانة غادة عبدالرازق، وكذلك رئيس مجلس إدارة قناة "المحور" المقرر عرض المسلسل عبر شاشتها.
وطالبت الدعوى بعدم إعطاء أي شهادة أو تصريح من نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما ووزارة الثقافة لحين الفصل في هذه الدعوى.
وقال المحامي المصري إن "فكرة هذا المسلسل من تأليف مقيمة الدعوى الكاتبة شاهين، وذلك لحماية حقوقها وتنفيذًا لقانون حماية الملكية الفكرية مع حفظ كافة حقوق الطالبة القانونية الأخرى بسائر أنواعها".
وأضاف: "مقيمة الدعوى هي صاحبة فكرة المسلسل، وهو موثق بجمعية الحقوق الفكرية بلوس أنجلوس بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 2022، وأيضاً مصدق عليه باسم سعاد شاهين، من نقابة المحامين بالجيزة بتاريخ 25 آب/أغسطس 2022".
وتظهر عبدالرازق في أحداث العمل بـ3 شخصيات، الأولى صاحبة شركة عقارات والثانية مصممة ازياء والثالثة كاتبة روائية، والمسلسل من تأليف الكاتبة هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.