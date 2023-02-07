لجأت للشرطة فسرقها المحقق.. أسترالية تتعرض للاحتيال مرتين

في واقعة صادمة، تعرضت سيدة أسترالية مسنة للاحتيال والسرقة مرتين متتاليتين، إحداهما عندما لجأت إلى الشرطة.

وبعد التعرض للاحتيال على أيدي مجرمين ادعوا أنهم موظفون بشركة الاتصالات الأسترالية "إن بي إن"، لجأت الأسترالية سونيا (74 عامًا)، والتي رفضت الكشف عن اسمها الكامل خوفًا من استهدافها في عملية احتيالية أخرى، إلى الشرطة طلبًا للمساعدة.

وأقنع المحتالون سونيا بتحويل 30 ألف دولار إليهم، وعندما أدركت أنها ضحية عملية احتيال، ذهبت إلى مركز الشرطة المحلي للإبلاغ عن الواقعة حتى تساعدها الشرطة على استرداد أموالها.

وبالفعل اصطحبها محقق إلى منزلها لمساعدتها على استرداد الأموال، وبعد بضع زيارات ساعدته على التقرب من سونيا واكتساب ثقتها أكثر، طلب الاطلاع على تفاصيل حسابها المصرفي.

وأثناء الاطلاع على البطاقة الائتمانية والمعلومات المصرفية الحساسة، ادعى المحقق أنه عليه الرد على مكالمة خاصة، حتى تترك سونيا الغرفة.