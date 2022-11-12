عقب تعرضها لانتقادات.. الإعلام الكويتية تعلق على اختيار بركات الوقيان مستشاراً في "الإيسيسكو"

وأوضحت بأن "الوقيان لم يسبق أن طلب تضمين الشهادة التي صدر بشأنها حكم ضمن ملفه في الوزارة، ولم تكن سنداً أو سبباً في ترشيحه بأي شكل من الأشكال".

وكشف البيان عن آلية اختيار الوقيان، حيث أنه "تم إرسال كتاب في حزيران/ يونيو الماضي من الأمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (وزارة التربية) إلى وزارة الإعلام، يبين أن منظمة الإيسيسكو أعلنت عن وظيفة خبير بإدارة الإعلام والتواصل المؤسسي".

وأشارت إلى أنه "تم الطلب من وزارة الإعلام التعميم وتقديم بيانات من تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات والخبرات الواردة في الإعلان".

وأضافت بأنها "قامت بإرسال أسماء موظفين اثنين من الوزارة ممن تنطبق عليهم الشروط الموجودة في الإعلان وهما بركات الوقيان الشمري وخلف حمود الدريعي".

وتابعت بأنه "بتاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أصدرت الإيسيسكو قرارها باختيار الوقيان لوظيفة الخبير بعد إجراءات ومقابلات تمت من قبل المنظمة بين المتقدمين".

وختمت وزارة الإعلام بيانها بالإشارة إلى حرصها على تطبيق اللوائح والنظم على جميع موظفيها بما يحفظ حقوقهم ويحافظ على جودة العمل وإنتاجيته.

وكان وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قد أصدر يوم الخميس، قرارا بالموافقة على انضمام الوقيان لمنظمة "الإيسيسكو" ممثلاً للكويت، وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

و"الإيسيسكو" منظمة دولية غير ربحية، مقرها الرباط عاصمة المملكة المغربية، متخصصة في ميادين التربية والعلوم والثقافة، تفرّعت عن منظمة التعاون الإسلامي.

وعلَق الوقيان على قرار اختياره في المنظمة بتغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها "بفضل من الله ومن خلال اعلان منظمة الايسيسكو عن حاجتها لشغل وظيفة خبير و بعد التقدم لها و اجتياز الاختبارات و المقابلة الشخصية و بالمنافسة مع عدد كبير من المتقدمين من الدول الاعضاء تم اختيارنا و لله الحمد شكرا لمنظمة الايسيسكو على هذه الثقة واسال الله ان اكون خير ممثلا لها ولبلدي".