الأردن.. السجن 10 سنوات لمتهمين خطفا رجلا وصوراه عاريا

قضت محكمة أردنية بحبس متهمين اثنين 10 سنوات، بعد أن قاما بخطف شخص وتصويره عاريا.

ودانت المحكمة المتهمين، بتهم "الخطف، والسرقة، والتهديد، والابتزاز، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وحيازة أداة حادة وأداة راضة".

وبحسب ما نقلت صحيفة "الغد" المحلية، كان المتهمان، بالإضافة إلى متهم ثالث توفي لاحقا، التقوا الضحية، قبل أن يعتدوا عليه بسبب خلاف بينهم، إلا أن المارة تمكنوا من تخليصه من بين أيديهم.