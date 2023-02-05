الأردن.. السجن 10 سنوات لمتهمين خطفا رجلا وصوراه عاريا
قضت محكمة أردنية بحبس متهمين اثنين 10 سنوات، بعد أن قاما بخطف شخص وتصويره عاريا.
ودانت المحكمة المتهمين، بتهم "الخطف، والسرقة، والتهديد، والابتزاز، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وحيازة أداة حادة وأداة راضة".
وبحسب ما نقلت صحيفة "الغد" المحلية، كان المتهمان، بالإضافة إلى متهم ثالث توفي لاحقا، التقوا الضحية، قبل أن يعتدوا عليه بسبب خلاف بينهم، إلا أن المارة تمكنوا من تخليصه من بين أيديهم.
وبعدها توجه الضحية إلى منطقة أخرى، إلا أن المتهمين الثلاثة لاحقوه، وصدموه بمركبتهم، ثم وضعوه داخل صندوق السيارة.
وتوجه المتهمون ومعهم الضحية، إلى متنزه غير مأهول بالسكان، واعتدوا عليه، وأجبروه على خلع ملابسه بالكامل وتصويره عاريا.
كما أجبروه على شتم نفسه بألفاظ نابية، وعلى توقيع عشر كمبيالات بقيمة 5 آلاف دينار لكل كمبيالة.
ووفقا لما ورد في قرار المحكمة، فإن المتهمين "كانوا يحوزون على سلاح ناري وماسورة وجنزير وأداة حادة، استخدموها في خطف المتهم وإجباره على توقيع الكمبيالات والتعري من ملابسه".
كما أقدموا على سرقة 180 دينارا من محفظة المتهم، بالإضافة إلى أنهم قاموا بعرض صور الفيديو عليه وهددوه بنشرها والمطالبة بقيمة الكمبيالات إذا أخبر أحدا بالأمر أو وتقدم بالشكوى.
بعد ذلك أعادوه إلى منزل أحد المتهمين وسمحوا له بغسل وجهة والمغادرة، بعد أن أعادوا إليه هاتفه واحتفظوا بالنقود والرخصة، ثم طلبوا من المشتكي أن يستأجر لهم سيارة سياحية.