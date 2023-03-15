مصر.. أسرة الفنان أحمد زكي تخسر دعواها ضد مؤلف كتاب يتناول سيرته
رفضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من ورثة الفنان الراحل أحمد زكي، ضد الكاتب محمد توفيق مؤلف كتاب "أحمد زكي 86".
وأعلن توفيق رفض دعوى ورثة زكي، من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك كتب فيه: "الحمد لله وحده.. كسبنا قضية كتاب أحمد زكي 86".
طالبت أسرة "زكي" في الدعوى بوقف بيع الكتاب ومصادرته، من منطلق أنه لا يجوز الكتابة عن الفنان إلا بالرجوع لأسرته وأخذ موافقتها.
وأضاف: "تم رفض دعوى ورثة الفنان أحمد زكي.. شكرًا للدكتور حسام لطفي.. ولكل العاملين في مكتبه على جهدهم القانوني العظيم في القضية".
وكانت أسرة أحمد زكي قد حركت دعوى قضائية ضد الكاتب محمد توفيق، تقول فيها إنه "أساء" للفنان الراحل في كتابه "أحمد زكي 86".
وطالبت أسرة "زكي" في الدعوى بوقف بيع الكتاب ومصادرته، من منطلق أنه لا يجوز الكتابة عن الفنان إلا بالرجوع لأسرته وأخذ موافقتها.