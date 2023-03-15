مصر.. أسرة الفنان أحمد زكي تخسر دعواها ضد مؤلف كتاب يتناول سيرته

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من ورثة الفنان الراحل أحمد زكي، ضد الكاتب محمد توفيق مؤلف كتاب "أحمد زكي 86".

وأعلن توفيق رفض دعوى ورثة زكي، من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك كتب فيه: "الحمد لله وحده.. كسبنا قضية كتاب أحمد زكي 86".