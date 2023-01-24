مصر تحبط تهريب نحو طن مخدرات في ميناء دمياط

أحبطت سلطات الجمارك في مصر، عملية تهريب شحنة مخدرات "حشيش خام" في صفائح معدنية، تزن حوالي طن وربع الطن، كانت في طريقها من لبنان إلى بلجيكا.

وبحسب بيان، فإن ضبط السلطات المصرية لشحنة المخدرات، جاء بناءً على إخبارية سرية مفادها وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية رقم "TLLU7596264" مسجلة مواد غذائية متنوعة، قادمة من لبنان متجهة إلى بلجيكا، خلال ترانزيت مباشر عبر ميناء دمياط.

وتبين من خلال الفحص جود 91 صفيحة بوزن طن و250 كيلو جراما تقريبا من عجينة يشتبه أن تكون من جوهر "الحشيش" الخام المخدر داخل الحاوية.

وبلغت قيمة المضبوطات 91 مليون جنيه، والتعويضات الجمركية المستحقة 182 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.