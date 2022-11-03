عراقية تقتل زوجها رميًا بالرصاص بسبب سوريّة

أقدمت امرأة عراقية، اليوم الخميس، على قتل زوجها بإطلاق الرصاص على رأسه في محافظة النجف، جنوب العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز"، إن "امرأة تبلغ من العمر (34) عامًا أقدمت على قتل زوجها رميًا بالرصاص، بعد زواجه من امرأة ثانية سورية الجنسية في منطقة الجمعيات وسط محافظة النجف".

وأضافت المصادر أن "المرأة فرَّت إلى جهة مجهولة بعد قتل زوجها، فيما تجري قوات الأمن عملية متابعة لها للقبض عليها.

واحتجزت قوات الأمن الزوجة الثانية السورية، للتحقيق معها وخشية من محاولة قتلها من قبل الزوجة الأولى بعد تهديدها بذلك، وفق ادعاء السورية خلال عملية التحقيق".

وارتفعت خلال الآونة الأخيرة في عدد من المدن العراقية نسبة الجرائم والتي دائمًا ما يقوم بها بعض أفراد العائلة بسبب مشاكل عائلية تتعلق بالأموال والخلافات الأخرى، مع الارتفاع الكبير في عمليات الانتحار في صفوف الرجال والنساء من مختلف الأعمار.