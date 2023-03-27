سلطنة عمان.. ضبط عاملة أفريقية دخلت مدرسة بـ"سكين"

ألقت الجهات الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، القبض على عاملة من الجنسية الأفريقية بتهمة التهديد.

وبحسب بيان شرطة عمان السلطانية فقد ضبطت شرطة محافظة الداخلية العاملة المنزلية وذلك بعد دخولها مدرسة بولاية إزكي وهي تحمل معها سلاحا أبيض "سكينا".

وأكدت أنه تم استكمال الإجراءات القانونية بحق العاملة.