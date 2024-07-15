ما سبب وفاة الممثلة الشهيرة شيلي دوفال؟

توفيت في 11 يوليو الجاري، الممثلة الأمريكية الشهيرة شيلي دوفال، المعروفة بدورها في فيلم "The Shining"، عن عمر ناهز 75 عامًا.

وكشف موقع "توداي" أن شيلي دوفال رحلت بعد معاناتها من مضاعفات ناجمة عن مرض السكري، الذي أدى في نهاية الأمر إلى وفاتها في أثناء نومها.

وابتعدت شيلي دوفال عن الأضواء منذ نحو عام، وكان آخر ظهور لها في فيلم الرعب The Forest Hills في عام 2023، بعد غياب طويل عن الشاشة منذ فيلم "Manna From Heaven" الذي صدر عام 2002.

وفي مقابلة عام 2024 حول "The Forest Hills"، أعربت شيلي عن سعادتها بالعودة إلى التمثيل، مشيرة إلى أن العمل في الأفلام يسعدها ويساعدها على الخروج من حالة الركود.

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وقبل وفاتها، انتشرت تكهنات حول صحة دوفال العقلية والجسدية، خصوصا بعد ظهورها في برنامج "دكتور فيل" عام 2016، حيث كشفت عن معاناتها من مشاكل صحية جمة، بينها السكري.

وبحسب شريكها، فإن دوفال كانت تعاني صعوبة في الحركة بسبب إصابة بالقدم، وبقيت طريحة الفراش وتحت الرعاية الخاصة عدة أشهر قبل وفاتها.