سرق سماعة الأذن.. ببغاء "يسطو" على مراسل تلفزيوني خلال بث مباشر

تفاجأ مراسل قناة تلفزيونية في دولة تشيلي بضيف غير متوقع، أثناء تغطيته في بث مباشر لحادثة عملية سطو على مبنى سكني وقعت مؤخراً في البلاد، حيث جلس طائر "ببغاء" على كتفه قبل أن يسرق سماعة من أذنه ويطير بها بعيداً.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الحادثة وقعت مع الصحفي نيكولاس كروم مراسل قناة "تشيليفزيون" التلفزيونية الخاصة في تشيلي، عندما كان يتحدث خلال التغطية المباشرة عن تداعيات حادثة السطو، قبل أن ينقض عليه الطائر ويسرق السماعة من أذنه اليسرى.

وأظهرت لقطات مصورة أن الطائر جلس في البداية على كتف المراسل كروم، بينما يشير الأخير إلى مصوره للتأكد من أنه يركز في تصويره على ضيفه غير المتوقع.

وبعد ثوانٍ، أراد الببغاء على ما يبدو أن يتصدر مشهد التغطية الإخبارية لحادثة السطو، من خلال "سرقة" إحدى سماعات المراسل كروم من أذنه، وحاول كروم الإمساك بالطائر، إلا أنه طار بسرعة حاملاً سماعة الأذن معه.