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شجار بين حميد الشاعري وحلاق يثير الجدل (فيديو) | إرم نيوز

منوعات

شجار بين حميد الشاعري وحلاق يثير الجدل (فيديو)

شجار بين حميد الشاعري وحلاق يثير الجدل (فيديو)
الفنان الليبي حميد الشاعريالمصدر: الإنستغرام
أحمد بيومي
أحمد بيومي
22 أغسطس 2024، 2:34 م

كشف شاب مصري صاحب صالون حلاقة عن اعتداء الفنان الليبي المقيم في مصر حميد الشاعري عليه لفظيًّا؛ بسبب عدم رضاه عن شكل شعره بعدما انتهى من الحلاقة.

ونشر الشاب فيديو تم تسجيله بواسطة كاميرا مراقبة متواجدة داخل الصالون، يوثق المشاجرة التي نشبت بينهما، إذ يوضح قيام الشاعري بإلقاء الأموال في وجه الحلاق، بطريقة اعتبرها الأخير مهينة؛ بسبب عدم رضاه عن قصة شعره.

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Posted by ‎تريند - trend‎ on Wednesday, August 21, 2024

وشرح الشاب خلال الفيديو أنه لم يقبل إهانة حميد الشاعري بإلقاء الأموال له على الأرض، مما جعله يتشاجر معه لفظيًّا، مبديا اعتراضه على ما قام به الأخير، مبينا أن الفنان سبَّه وبصق في وجهه، وانصرف ذاهبا إلى حلاق آخر.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، مبدين اعتراضهم على ما قام به الفنان الشهير، ليتصدر بعدها اسم حميد الشاعري محركات البحث على مواقع التواصل.

ولم يعلق الفنان المشهور بـ"الكابو" حتى الآن على الواقعة، رغم الانتشار الكبير الذي حققه الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأتت واقعة حميد الشاعري والحلاق بعد ساعات قليلة من واقعة اعتداء الفنان المصري محمد فؤاد على طبيب داخل مستشفى عين شمس التخصصي.

مصراعتداءات

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