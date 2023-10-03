الأردن.. إصابة عشرات الطالبات إثر استنشاقهن مادة سامة

أصيبت عشرات الطالبات في شمال الأردن بالتسمم، إثر استنشاقهن مبيدًا حشريًا انبعث من مزرعة مجاورة للمدرسة، في منطقة الكريّمة بمحافظة إربد.

وعلّقت السلطات المحلية في المنطقة، الدوام في مدرستين مجاورتين لمكان وقوع الحادثة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، مؤيد الشكور، إن 33 طالبة راجعن المستشفى، اليوم الثلاثاء، بعد ظهور أعراض عليهن تتمثل بالسعال.

ولفت الشكور، إلى "إدخال 10 طالبات منهن للمراقبة الطبية، بالإضافة إلى 5 طالبات يرقدن في المستشفى، منذ الإثنين، للمراقبة أيضًا، فيما جرى إخراج بقية الطالبات".

وأضاف أن جميع الطالبات "حالتهن حسنة، ويجري تقييم حالتهن الطبية للتأكد من سلامتهن".

بدوره، قال متصرف منطقة لواء الأغوار الشمالية علي الحوامدة، إن "فريق استقصاء صحي تفحص موقع المزرعة المجاورة للمدرسة، وجرى أخذ عينات من الهواء والتربة، والتحرز على كميات المبيد الحشري المستخدم في المزرعة ضمن إجراءات وقائية للسلامة العامة".

وأشار الحوامدة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين على المزرعة، وتحويلهم إلى القضاء.