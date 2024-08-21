بعد ميغ رايان.. "سراييفو السينمائي" يكرم المخرج الفلسطيني إيليا سليمان

كرّم مهرجان سراييفو السينمائي بدورته الثلاثين المخرج الفلسطيني إيليا سليمان، بمنحه وسام قلب سراييفو الفخري، لمساهمته في صناعة السينما.

وجاء في منشور لإدارة المهرجان على موقع X "إنه لشرف لنا أن نمنح جائزة قلب سراييفو الفخرية لهذا العام للمخرج الفلسطيني المتميز إيليا سليمان، وأن نحتفل بمساهمته الاستثنائية في عالم السينما".

من جهته، قال سليمان إن هذه ربما كانت مشاركته الرابعة عشرة في المهرجان، وأنه يحب المشاركة دائما، وهو سعيد بذلك، لكن تكريمه هذا العام كان خاصا جدا.

وكرم المهرجان أيضا، الذي تستمر فعاليات دورته الثلاثين حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، الممثلة والمخرجة الهوليودية ميج رايان، إلى جانب المخرج الأمريكي ألكسندر باين، والممثل والمنتج الأمريكي جون تورتورو.

وقال مدير المهرجان يوفان مارجانوفيتش في تصريحات صحفية قبل تسليم رايان جائزة فضية على شكل قلب "هذه الجائزة تقدير لمساهمتها المتميزة في عالم السينما ومواهبها المذهلة".

وقدمت رايان عرضا رمزيا خاصا لفيلمها الكوميدي الرومانسي الناجح "تلقيت رسالة" (You've Got Mail) الذي صدر عام 1998 في سينما في الهواء الطلق، وهو المكان نفسه الذي عرض فيه الفيلم لأول مرة في المهرجان عام 1999.

وفي الدورة التدريبية التي أدارها المخرج البوسني الحائز على جائزة الأوسكار دانيس تانوفيتش، تحدثت رايان عن فيلمها "ماذا يحدث لاحقا"، وهو ثاني فيلم لها أخرجته وكتبته وشاركت في بطولته مع ديفيد دوشوفني، وعُرض أيضا في المهرجان.

وقالت إنها خاضت مجال التمثيل لدفع تكاليف دراستها للصحافة، وإنها كانت ممثلة غير مدربة. "لقد كان لدي عقل مبتدئ، وهو ما أراه الآن شيئا ثمينا للغاية، فهناك قدر معين من السذاجة والبراءة التي تعتبر مهمة عندما تكون فنانا".

يذكر أن الدورة الثلاثين لمهرجان سراييفو السينمائي انطلقت يوم الجمعة الماضي في البوسنة والهرسك بالعرض الأول لفيلم "أواخر الصيف" للمخرج دانيس تانوفيتش، وأقيم حفل الافتتاح في المسرح الوطني بمشاركة كبار المشاهير من عالم السينما.

ويتنافس 57 فيلما على جائزة "قلب سراييفو"، كما سيقام خلال المهرجان العديد من الفعاليات المرتبطة بالسينما.

ومُنحت جائزة "قلب سراييفو" الفخرية في الأعوام السابقة إلى مورجان فريمان، أنجلينا جولي، روبرت دي نيرو، أوليفر ستون، نوري بيلجي سيلان، تيم روث، ويم فيندرز، روبن أوستلوند، جيسي أيزنبرج، مادس ميكلسن، تشارلي كوفمان.