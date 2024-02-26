وفاة الفنان التشيكلي الفلسطيني فتحي غبن

أعلن في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن وفاة الفنان التشكيلي المخضرم فتحي غبن، عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ولقي غبن وفاته بعدما منع من السفر للعلاج في الخارج وسط الحصار الطويل لقطاع غزة والذي انتهى بالحرب المستمرة على غزة.

وعايش الفنان فتحي غبن النزوح الأول في فلسطين وعاصر النزوح الثاني في حرب غزة الجارية، فعاش فتحي حياته في خيمة ومات في خيمة، حسب تعبير المقربين منه.