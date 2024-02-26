وفاة الفنان التشيكلي الفلسطيني فتحي غبن
أعلن في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن وفاة الفنان التشكيلي المخضرم فتحي غبن، عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد صراع مع المرض.
ولقي غبن وفاته بعدما منع من السفر للعلاج في الخارج وسط الحصار الطويل لقطاع غزة والذي انتهى بالحرب المستمرة على غزة.
وعايش الفنان فتحي غبن النزوح الأول في فلسطين وعاصر النزوح الثاني في حرب غزة الجارية، فعاش فتحي حياته في خيمة ومات في خيمة، حسب تعبير المقربين منه.
وكانت فلسطين حاضرة باستمرار في أعمال فتحي غبن الذي حمل معه حياة القرية الفلسطينية والمخيم واللجوء إلى العالم عبر ريشته وكانت لوحته "الهوية الفلسطينية" التي رسمها عام 1983 أشهر أعماله.
ويحمل الفنان غبن لقب "فنان الهوية الفلسطينية"، وذلك لما لمسته ريشته من زوايا إنسانية في قضية فلسطين.
وتعرض غبن للاعتقال من الجيش الإسرائيلي عدة مرات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، واعتقل في عام 1984 بتهمة استخدام رسوماته كوسائل تحريضية ضد الاحتلال.
ومنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفان الراحل وسام الثقافة والعلوم والفنون مستوى الإبداع، تقديراً لأعماله ومسيرته الفنية.