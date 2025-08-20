logo
عرض أزياء فريد لمصابي متلازمة داون في سوريا (صور)

جزء من عرض الأزياء لمصابي متلازمة داون في سورياالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
قحطان العبوش
20 أغسطس 2025، 12:04 م

قدَّم شبان وأطفال من الجنسين، جميعهم من المصابين بمتلازمة داون، عرضاً فريداً للأزياء في مدينة حلب شمال البلاد.

وأقيم العرض أمس الأول الاثنين، في صالة لإحدى شركات الألبسة الجاهزة في منطقة "الموكامبو" في المدينة الكبيرة التي تعد موطن صناعة النسيج في سوريا.

جزء من عرض الأزياء لمصابي متلازمة داون في سوريا

وارتدى 25 عارضاً وعارضةً، أزياء عصرية وأخرى تراثية، خلال الفعالية التي نظمتها جمعية "شهيق زفير" الخيرية المعنية بدعم المصابين بمتلازمة داون.

جزء من عرض الأزياء لمصابي متلازمة داون في سوريا

وأطلق المنظمون على العرض اسم "متلازمة الحب"، وقد استمدوه من "متلازمة داون"، بينما حضر جمهور من ذوي العارضين، وضيوف آخرون لبوا دعوة الجمعية المنظمة.

ومشى العارضون على مسار مخصص ومشابه لعروض الأزياء المعروفة بعد أن خضعوا لتدريب قبل يوم العرض الرسمي.

جزء من عرض الأزياء لمصابي متلازمة داون في سوريا

وتستهدف الجمعية تنمية مهارات المصابين بمتلازمة داون، وتطوير مكانتهم المجتمعية وإدخالهم سوق العمل.

جزء من عرض الأزياء لمصابي متلازمة داون في سوريا

وعانى ذوو الاحتياجات الخاصة في سوريا، وبينهم المصابون بمتلازمة داون من غياب الدعم في السنوات الماضية، التي شهدت فيها البلاد حرباً واضطرابات أمنية وانهياراً اقتصادياً وتراجعاً كبيراً في منظومات الصحة والتعليم.

