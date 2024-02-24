العثور على سبع جثث داخل سيارة في المكسيك

أعلنت السلطات في المكسيك العثور على سبع جثث مصابة بطلقات ناريّة داخل سيّارة شرقي البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".

وعُثر على جثث خمسة رجال وامرأتين داخل سيّارة متروكة على شارع في مدينة أكولتزينغو بولاية فيراكروز، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام المحلي.

وقال مصدر في الحرس الوطني المكسيكي إنّ أحد الضحايا قاصر.