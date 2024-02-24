العثور على سبع جثث داخل سيارة في المكسيك
أعلنت السلطات في المكسيك العثور على سبع جثث مصابة بطلقات ناريّة داخل سيّارة شرقي البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".
وعُثر على جثث خمسة رجال وامرأتين داخل سيّارة متروكة على شارع في مدينة أكولتزينغو بولاية فيراكروز، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام المحلي.
وقال مصدر في الحرس الوطني المكسيكي إنّ أحد الضحايا قاصر.
وتُعاني مدينة أكولتزينغو، منذ فترة طويلة، جرّاء الحرب بين العصابات الإجراميّة التي تتنافس للسيطرة على المنطقة؛ من أجل سرقة الوقود من شركة بيميكس الوطنية؛ أو من أجل شنّ عمليّات سطو مسلّح على الطُرق.
ونُشر عناصر فيدراليّون لمحاولة تحديد هويات المسؤولين وضمان سلامة السكان، حسبما قال حاكم فيراكروز على وسائل التواصل الاجتماعي.