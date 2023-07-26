"الفرجة بـ 5 يورو".. محل إسباني شهير يثير الجدل بإعلان غريب

اتخذ أصحاب متجر بقالة تاريخي في مدينة برشلونة الإسبانية إجراء انتقاميًا، بعد أن ضاقوا ذرعًا بتجول السياح داخل محلهم العريق والاكتفاء بالفرجة والتصوير فقط.

وأعلن أصحاب المتجر عن فرض رسوم مالية على السياح الذين يكتفون بالفرجة فقط، ووضعوا لافتة بارزة على واجهة محلهم تؤكد أن رسوم الفرجة من الآن فصاعدًا هي 5 يورو (5.6 دولار)، وذلك لكل شخص يريد دخول المتجر للنظر فقط.

اكتسب المحل واسمه المحلي "Queviures Múrria" شهرته بسبب تاريخه الطويل في الأعمال التجارية، حيث بدأ العمل منذ عام 1898، ويعد واحدًا من أكثر المواقع الجذابة في جميع أنحاء برشلونة.

ويجذب المظهر العتيق للمتجر والتصميم التقليدي للداخل مئات السياح كل يوم، ولكن المشكلة تكمن في أن العديد منهم لا يهتمون فعليًا بالمنتجات المباعة في الداخل والتي تتنوع بين أنواع النقانق الإسبانية التقليدية واللحوم الباردة، والجبن المقدد، والزيوت الطبيعية، وغيرها.