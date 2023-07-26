"الفرجة بـ 5 يورو".. محل إسباني شهير يثير الجدل بإعلان غريب
اتخذ أصحاب متجر بقالة تاريخي في مدينة برشلونة الإسبانية إجراء انتقاميًا، بعد أن ضاقوا ذرعًا بتجول السياح داخل محلهم العريق والاكتفاء بالفرجة والتصوير فقط.
وأعلن أصحاب المتجر عن فرض رسوم مالية على السياح الذين يكتفون بالفرجة فقط، ووضعوا لافتة بارزة على واجهة محلهم تؤكد أن رسوم الفرجة من الآن فصاعدًا هي 5 يورو (5.6 دولار)، وذلك لكل شخص يريد دخول المتجر للنظر فقط.
اكتسب المحل واسمه المحلي "Queviures Múrria" شهرته بسبب تاريخه الطويل في الأعمال التجارية، حيث بدأ العمل منذ عام 1898، ويعد واحدًا من أكثر المواقع الجذابة في جميع أنحاء برشلونة.
ويجذب المظهر العتيق للمتجر والتصميم التقليدي للداخل مئات السياح كل يوم، ولكن المشكلة تكمن في أن العديد منهم لا يهتمون فعليًا بالمنتجات المباعة في الداخل والتي تتنوع بين أنواع النقانق الإسبانية التقليدية واللحوم الباردة، والجبن المقدد، والزيوت الطبيعية، وغيرها.
ووفقًا لأحد المدراء، يدخل العديد من السائحين المتجر دون أن ينبسوا بكلمة "مرحبًا" بسيطة، وهو أمر يعتبر بمثابة إهانة أو قلة ذوق في إسبانيا، كما أنهم يتجولون في أرجاء المحل، ويلتقطون الصور، ثم يغادرون دون شراء أي شيء.
وأضاف: "بعدما ضاق الموظفون والإدارة ذرعًا بهذه الشهرة غير المربحة، قرروا فرض رسوم على الناس مقابل الفرجة".
وقال توني ميرينو، أحد المديرين في المحل المشهور، لموقع "20minutos" الإسباني، إن "فكرة فرض رسوم على السياح لمجرد دخولهم إلى متجر البقالة والنظر حولهم دون شراء أي شيء بدأت على سبيل المزاح".
وأضاف: "لكن مع إزعاج الموظفين والرعاة العاديين بشكل متزايد من قبل السياح العشوائيين الذين ينظرون حولهم ويلتقطون الصور، دون أي اهتمام على الإطلاق بالمنتجات المعروضة، قرروا تنفيذها".
ووفق الموقع، فإنه بعدما انتشرت صور إعلان رسوم 5 يورو في نافذة المتجر على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من هذا الشهر، واجه المحل التاريخي بعض ردود الفعل السلبية القوية، مما اضطر الإدارة إلى الرد والتوضيح بأنها لم تخطط حقًا لتنفيذه بشكل عملي.
وأشار إلى أن الموظفين اعترفوا أن "التهديد نجح بشكل عام، وأن السياح أصبحوا الآن أكثر أدبًا، لذا فقد آتت تلك اللافتة الخشنة ثمارها".