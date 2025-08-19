تحذيرات عاجلة للسكان.. أمطار غزيرة وسيول تجتاح عدن (فيديو)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن فجر الثلاثاء، أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية، أدت إلى تشكّل سيول اجتاحت شوارع وأحياء المديريات الثمان، وسبّبت ارتفاعًا كبيرًا في منسوب المياه وأعاقت حركة السير على الخطوط الرئيسية، ما دفع السلطات لتحذير المواطنين من عبورها.

وتأثرت المنازل والمباني في الأدوار الأرضية أو غير المسقوفة جراء غمر المياه، فيما تدخلت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني لمساعدة الأسر وإخلاء المنازل المتضررة، كما انتشرت سيارات الطوارئ في الأحياء السكنية لتكون جاهزة لأي تدخل عاجل.

وأعلنت المجالس المحلية حالة الطوارئ ورفعت درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها، وحذّرت المواطنين من المخاطر، داعية إلى التحلي بالحيطة والحذر والتعاون مع الجهات المعنية للحد من الأضرار.

ونشر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر الأمطار والسيول وانغمار الشوارع، بينما كان مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قد نبه مسبقا إلى تأثير منخفض جوي على عدن خلال الـ48 ساعة الماضية.

وتزامن هطول الأمطار في عدن مع أمطار وسيول في محافظات يمنية أخرى، بعد دخول المنخفض الجوي إلى البلاد من جهة البوابة الشرقية بمحافظة حضرموت يوم الأحد الماضي، وتحرك السحب الركامية غربا حتى وصلت إلى عدن اليوم.