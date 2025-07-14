بعرض على مسرح البافيليون.. مالك جندلي يُحلق في سماء العالمية

يواصل الموسيقار السوري العالمي مالك جندلي تحليقه في سماء العالمية، بعروض وحفلات موسيقية ضخمة على أهم المسارح الكُبرى في الولايات المتحدة، وأوروبا والشرق الأوسط، بخطوة غير مسبوقة في مسيرته الفنية، كأول فنان عربي تُقدم مؤلفاته على مسرح البافيليون.

يعزّز هذا الأمر من مكانة جندلي الفنية الكبيرة كأحد طيور الفن السوري المُلهمين في رحلتهم الإبداعية بمجال الموسيقى، الذين يكرّسون اهتمامهم من كثب لدعم الهوية الثقافية السورية.

ويستعد جندلي لتقديم العرض العالمي الأول لعمله الأوركسترالي الجديد "رابسودي" بالتعاون مع فرقة شيكاغو السيمفونية، التي تُعد من أعرق الفرق الموسيقية في العالم، التي تأسست عام 1891 على يد ثيودور توماس، وذلك يوم 20 يوليو/تموز الحالي، على مسرح البافيليون في ختام مهرجان رافينيا العالمي.

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وفي تعليق مالك جندلي على حفله المرتقب، قال عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "في لحظة ملهمة، أتشرّف بأن أكون أول فنان عربي تُقدَّم مؤلفاته على هذه المنصة الرفيعة، في عمل يحتفي بتراثنا ويُعيد تقديم هويتنا الثقافية عن طريق لغة الموسيقى".

كما أكد جندلي أن عمله الجديد "رابسودي" يتضمن موشحات من كنوز التراث السوري، من بينها، "يا بهجة الروح، و "يا مايلة على الغصون"، لافتًا إلى أن ذلك يأتي استجابة لنداء منظمة اليونسكو بالحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، بالمزج بين المقامات الشرقية والهارمونات الغربية.

تجدر الإشارة إلى أنه في الثُلث الأخير من شهر أبريل/نيسان الماضي، منحت نقابة فناني سوريا، عضويتها مع مرتبة الشرف للموسيقار مالك جندلي، من بين عدة فنانين آخرين، تقديرًا لمسيرتهم الفنية ومواقفهم الوطنية النبيلة الحرة من قضايا شعبهم ووطنهم.