تفاصيل مروعة.. أسترالي يعتدي جنسيا على 91 طفلة

اتُهم عامل رعاية أطفال سابق في أستراليا بالاعتداء جنسيا على 91 طفلة، في قضية وصفتها الشرطة المحلية بـ "الأكثر فظاعة" بين جرائم الاستغلال الجنسي.

وأظهر تقرير مشترك بين وكالة فرانس برس وشرطة كوينزلاند وشرطة نيو ساوث ويلز في أستراليا أن الاعتداءات حدثت بين عامي 2007 و2022 في 10 مراكز مختلفة لرعاية الأطفال، واستهدفت حصرا "فتيات لم يصلن بعد إلى سن البلوغ وعددهن 91".

وقالت الشرطة إن الرجل اتهم بـ1,623 جريمة منفصلة، بينها 136 جريمة اغتصاب و110 جرائم إقامة علاقة جنسية مع طفلة يقل عمرها عن 10 سنوات.