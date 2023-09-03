أمريكا تسمح بالأدوية العامة لعلاج النشاط المفرط عند الأطفال

أجازت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الأدوية العامة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال من سن 6 سنوات فما فوق، في ظل نقص دواء "Vyvanse"، جراء زيادة في الطلب وتأخر الشركة المُنتجة في التسليم.

ودواء "Vyvanse"، الذي تنتجه شركة يابانية، موصوف طبيًا لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) لدى المرضى بعمر 6 سنوات فما فوق، وفقًا لموقع "هيلث لاين".

ونقل الموقع عن خبراء قولهم إن وصول "الأدوية الجنيسة" قد يُوفر المزيد من الخيارات للمرضى ويساعد في خفض التكاليف، لافتًا إلى أن شركات تصنيع الأدوية في أمريكا وبريطانيا والهند بدأت بالفعل في شحن "نسخها العامة" من دواء "Vyvanse".