أمريكا تسمح بالأدوية العامة لعلاج النشاط المفرط عند الأطفال
أجازت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الأدوية العامة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال من سن 6 سنوات فما فوق، في ظل نقص دواء "Vyvanse"، جراء زيادة في الطلب وتأخر الشركة المُنتجة في التسليم.
ودواء "Vyvanse"، الذي تنتجه شركة يابانية، موصوف طبيًا لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) لدى المرضى بعمر 6 سنوات فما فوق، وفقًا لموقع "هيلث لاين".
ونقل الموقع عن خبراء قولهم إن وصول "الأدوية الجنيسة" قد يُوفر المزيد من الخيارات للمرضى ويساعد في خفض التكاليف، لافتًا إلى أن شركات تصنيع الأدوية في أمريكا وبريطانيا والهند بدأت بالفعل في شحن "نسخها العامة" من دواء "Vyvanse".
وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، قالت الشركة اليابانية، في بيان، إنها كانت تُعاني من انخفاض مخزون الدواء بسبب "تأخير التصنيع، الذي تفاقمت بسببه زيادة في الطلب".
وفي الـ28 من شهر آب/أغسطس الماضي، وافقت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية على العديد من الأدوية العامة الأولى، ما يعني السماح بتصنيع "الأدوية الجنيسة"، موضحة أن الدواء سيكون متاحًا على شكل كبسولات وأقراص قابلة للمضغ.
وأشار الموقع إلى أن من بين تلك الأدوية العامة تمت الموافقة على علاج لاضطراب الشراهة عند تناول الطعام المعتدل إلى الشديد (BED) لدى البالغين، وكذلك اضطراب نقص الانتباه / فرط النشاط (ADHD) لدى الأطفال، من عمر 6 أعوام وما فوق.
ويُعرف "اضطراب الأكل القهري" بأنه اضطراب الأكل الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة، وفقًا للجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل، حيث يعاني المصابون به من نوبات متكررة من تناول كميات كبيرة من الطعام، وقد يشعرون بأنهم خارج نطاق السيطرة.
في حين أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب نمو عصبي شائع يتم تشخيصه عمومًا في سن مُبكرة، على الرغم من أنه غالبًا ما يستمر حتى سنوات البلوغ، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض مثل عدم الانتباه والاندفاع وفرط النشاط لدى المصابين به.
المصدر: موقع "هيلث لاين" الأمريكي