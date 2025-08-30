بقيادة أوكرانيين.. ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في مصر

أحالت جهات التحقيق بالبحر الأحمر الكلية في مصر، أوراق 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وتهريبها إلى خارج البلاد.

وضمت قائمة المتهمين: رافتو. ب، أوكراني الجنسية، أولينا. ش، أوكرانية الجنسية، محمود. ع، سيدة. ي، عباس. ك، وأيمن. ح.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية كوّنا، إلى جانب آخرين مجهولين، تشكيلًا عصابيًا تحت إدارتهما، الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة داخل وخارج البلاد، وتقاسما الأدوار والمنافع فيما بينهما حال ارتكابهما الجرائم.

كما تبين أن المتهمين الثالث والرابع والخامس انضموا للتشكيل العصابي ذاته تحت إدارة المتهمين الأوكرانيين، وشاركوا في عمليات الاتجار داخل البلاد وتصدير المواد المخدرة للخارج، بعد أن تقاسموا الأدوار فيما بينهم.

وأضاف أمر الإحالة أنّهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا هو "الميثامفيتامين" المشتق من مجموعة "الفينيثيل أمين"، وشرعوا في تصديره إلى خارج البلاد دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.