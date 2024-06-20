على ارتفاع شاهق.. خاطرت بحياتها من أجل المشاهدات (فيديو)

هذا المشهد ليس من فيلم "سبايدر مان" بل هو حقيقي لامرأة تشبثت بيد رجل معلقة نفسها على حافة سطح أحد المباني، بينما قام آخر بتصويرها في الهند.

وفي الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمسكت المرأة بيد رجل وقف على سطح مبنى على ارتفاع أكثر من 100 متر، بالقرب من معبد سوامي نارايان في منطقة بيون.

وقالت الصحف الهندية إن هوية الرجل والمرأة والأشخاص الآخرين المشاركين في "الحيلة الخطيرة" لا تزال غير معروفة حتى الساعة.