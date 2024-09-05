بعد جراحتين في القدم.. شيرين تخضع لبرنامج علاجي

كشفت الفنانة المصرية شيرين تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها لجراحتين في قدمها، إثر تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وخلال تصريحات لوسائل إعلام محلية، أكدت شيرين مغادرتها للمستشفى بعدما خضعت لجراحتين بالقدم، حيث أجرت واحدة بداية، ولكن الأطباء أكدوا أنها بحاجة إلى عملية أخرى، فخضعت لها بعد أيام من الأولى.

ولفتت شيرين أن حالتها تحسنت كثيرا، وهي الآن بمنزلها تخضع لبرنامج علاجي أقره الفريق الطبي المعالج لها.

وكان آخر أعمال الفنانة شيرين مسلسل "أشغال شقة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته كل من هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، محمد عبدالعظيم، سلوى محمد علي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم انتصار، إيمان السيد، محمد محمود وأحمد عبدالوهاب.

والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، وحقق نسب مشاهدة كبيرة وقت عرضه ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

يذكر أنه تم الأعلان عن تقديم جزء ثاني من "أشغال شقة" للعرض في الموسم الرمضاني القادم 2025.