سيدة تعثر على ابنها الضائع بعد 42 عاماً

في حادثة مؤثرة للغاية، تمكنت سيدة تشيلية تدعى ماريا أنجليكا غونزاليس من العثور على ابنها الضائع بعد 42 عاماً من فقدانه.

وكانت المرأة تعتقد أن ابنها قد توفي بعد قدومه إلى الحياة مباشرة، ثم اتضحت الصورة فيما بعد وأدركت أنهم خدعوها.

وبعد الإنجاب، جرى إخبار الأم بأن الممرضين سيأخذون ابنها الرضيع إلى الحاضنة من أجل رعايته.