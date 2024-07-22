تلقى خبير اقتصادي كويتي، سيلاً من انتقادات مواطنيه، وبينهم نخب معروفة وأكاديميون من مختلف التخصصات، بعدما دعا الطلاب الكويتيين الذين يدرسون خارج البلاد للتخلي عن عادة الكرم.

وكان عبدالغفور حاجية يتحدث لعدد من الطلاب المستجدين والمقبولين في خطة ابتعاث حكومية في الجامعات العالمية، العام الدراسي المقبل، عندما قال للطلاب "لا تصير حاتم الطائي".

وشملت نصائح الاقتصادي الكويتي، في اللقاء التعريفي الذي نظمه اتحاد طلبة الكويت، في منطقة حولي، قوله "أول نصيحة ادفع حق نفسك، لما تروح هناك لا تصير حاتم الطائي، لا تدفع حق اللي قاعدين معك.. أدري هذي مو من ثقافتنا العربية والإسلامية".

ووجدت نصيحة حاجية انتقادات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنيه، وبينهم أولياء أمور للطلاب، وسط دعوات واسعة لعدم الأخذ بتلك النصيحة.

وقال مشعل عبدالرحمن الملحم، وهو مهندس ورجل أعمال كويتي، معترضًا على نصيحة مواطنه حاجية "هذا عكس تمامًا ما وصيت عيالي عليه اللي يدرسون في لندن ( خلك كريم).. فالكرم تجارة واستثمار.. الكرم رجولة وادخار".

واعترض الأكاديمي طلال العازمي على نصيحة حاجية للطلاب المبتعثين، قائلا "نصيحتي، لا تسمعون كلامه"، وكتب حمود جلوي في السياق ذاته "البخل صفة ذميمة.. ليتك ما نصحت والله".

وفي السياق ذاته قال عبدالرحمن القحص "من أنبل الصفات (الكرم)، والبخل عدو المرجلة، مع احترامي للأخ بو هباش، علموا عيالكم على الكرم وانصحوهم فيه، ولا تعودوهم وتعلموهم على البخل، وتصير عندهم عادة، ترى باجر ولدك حتى صندوق طماطم ما يشتري حق البيت".

وشملت نصائح حاجية لمواطنيه الطلاب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد الوجهة الأكبر لطلاب الكويت المبتعثين للدراسة في الخارج، ألا يلفتوا الأنظار بمستوى معيشتهم، وأن يقتنوا سيارات غير فارهة.