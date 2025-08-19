آلاف المشاهدات.. فيديو طريف لقرد مشاكس يفسد صباح زوجين

تحوّلت لحظة صباحية هادئة لزوجين سائحين في جبال موسوري، إلى مغامرة غير متوقعة، بعدما اقتحم قرد شرفة فندق "سافوي" التاريخي.

وفي مقطع فيديو شاركته الكاتبة والمقدمة الصوتية شونالي خولار شروف على إنستغرام، رُصد القرد وهو يتسلل إلى الغرفة بعد أن دفعها بلطف وهي تحتسي قهوتها، ليغلق الباب خلفه ويتركها محبوسة في الخارج.

وطلبت شروف من زوجها الاحتماء في الحمام، بينما حاولت التواصل مع موظفي الفندق الذين لم يتمكنوا من مساعدتها بسبب إغلاق الباب من الداخل.

وعبث القرد بالغرفة وتناول بعض الحلوى، ثم بدأ يطرق باب الشرفة بقوة بعدما أدرك أنه عالق.

وحاولت شروف سحب الباب من الخارج بينما كان القرد يشده من الداخل، لتنشب "معركة أبواب" طريفة.

وتقول شروف إنها لجأت إلى ترديد أغنية هادئة حتى تمكّنت من تهدئة الموقف وإخراجه.

وغادر القرد أخيرًا، لكن ليس قبل أن ينهب بعض البسكويت ويترك قشرة موز على السرير.

ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا وإعجاب الآلاف، حيث علّق المتابعون على جرأة القرد وروح الدعابة في الحكاية، وشاركوا تجاربهم الشخصية مع قرود التلال.