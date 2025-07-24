مصر.. حريق هائل يودي بحياة شخص داخل مصنع

شهدت منطقة أرض جبر التابعة لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، اندلاع حريق هائل داخل مصنع متخصص في إنتاج أطباق الفوم، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص اختناقاً، بعد استنشاقه كميات كبيرة من الأدخنة أثناء محاولته إخماد النيران، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ونُقل جثمان الضحية إلى مستشفى قليوب العام، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق، الذي جرى السيطرة عليه عقب إرسال تسع عربات إطفاء.

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وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يُفيد بتلقي بلاغ من شرطة النجدة بشأن اندلاع حريق ضخم داخل أحد المصانع المتخصصة في تصنيع أطباق الفوم.

وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، برفقة 9 سيارات إطفاء، بينها خزان استراتيجي، إضافة إلى عربة إسعاف تحسّبًا لوجود إصابات، حيث نجحت القوات في تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

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وأكّدت الأجهزة الأمنية أن الحريق أسفر عن وفاة شخص واحد فقط نتيجة الاختناق، في حين باشرت الجهات المختصة حصر الخسائر المادية الناجمة عن الحادث.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسبابه، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.