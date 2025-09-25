خالد خليفة.. كيف تصدّرت رواياته السبع على مسلسلاته؟

قلَّما يحضر اسم الكاتب السوري البارز خالد خليفة بصفته مؤلفاً لمسلسلات شهيرة، مقارنةً بحضوره روائياً بارزاً تُرجمت أعماله للعديد من اللغات وحصدت الجوائز.

ويمتلك خليفة الذي تحل هذا الشهر الذكرى الثانية لوفاته عام 2023، سبع روايات وعشر مسلسلات تلفزيونية صدرت بين عامي 1993 و2024، حيث نُشرت روايته الأخيرة بعد وفاته.

وتوَّج أصدقاء خليفة، شهرته الروائية تلك بإصدار جائزة سنوية باسمه، مخصصة للرواية، ومن المقرر أن يقام حفل تسليمها في ذكرى وفاته يوم 29 سبتمبر الجاري في المكتبة الوطنية بدمشق بعد فوز رواية " أنثى فرس النبي" للكاتبة السورية مناهل السهوي بالجائزة.

ورغم شهرة روايات خليفة السبع، لا سيما "مديح الكراهية"، فقد حققت مسلسلاته العشرة التي كتبها نجاحاً وتميزاً ظهر في المتابعة الكبيرة وآراء النقاد حولها، لكن المسلسلات بطبيعتها ترتبط ببطلها وباقي ممثليها ومخرجها أكثر من مؤلفها.

روايات خالد خليفة

أصدر خالد خليفة روايته الأولى "حارس الخديعة" عام 1993، وانتظر سبع سنوات حتى أصدر روايته الثانية "دفاتر القرباط" عام 2000، والتي تحكي عن حياة الغَجَر المنسية وغير المتناولة، والتي تسببت بتجميد عضويته في اتحاد الكُتَّاب العرب مدَّة أربع سنوات بسبب مضامينها.

وشكلت الرواية الثالثة لخليفة، "مديح الكراهية" عام 2006، علامة فارقة في إنتاجاته بعد أن تُرجِمت إلى أكثر من ثماني لغات، ووصلَتْ إلى القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرّواية العربية (بوكر) في دورة 2008.

كما دخلت تلك الرواية في القائمة الطَّويلة لجائزة (الإندبندنت لأدب الخيال الأجنبي) في العام 2013، وصنفها موقع (ليست نيوز) الثقافي الأمريكي ضمن أفضل مئة رواية عبر التاريخ.

وحملت الرواية الرابعة لخليفة عنوان "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" عام 2013، وقد حصلت على جائزة نجيب محفوظ للرواية، ووصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية.

وأصدر خليفة عام 2016 روايته "الموت عمل شاق"، ثم رواية "لم يُصلِّ عليهم أحد" عام 2019، والتي دخلت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2020.

وصدرت الرواية السابعة والأخيرة لخليفة بعد وفاته بعام واحد، تحت عنوان "سمك ميت يتنفَّس قشور اللَّيمون".

مسلسلات خالد خليفة

كتب خالد خليفة قصص وسيناريو عشرة مسلسلات سورية بدأها بمسلسل "سيرة آل الجلالي" الذي عرض عام 2000 وصور الحياة الاجتماعية في مدينة حلب عند الطبقة المتوسطة والغنية مسلطاً الضوء في الوقت ذاته على حياة الفنانين في تلك المدينة.

وأخرج هيثم حقي ذلك المسلسل بمشاركة نجوم التمثيل السوريين، مثل: عمر حجو، بسام كوسا، فراس إبراهيم، كاريس بشار، ثناء دبسي، غسان مسعود، جيهان عبد العظيم، فارس الحلو.

وبدأت بعدها مسلسلات خليفة تظهر تباعاً في التلفزيون، وهي: "قوس قزح" 2001، "حروف يكتبها المطر" 2003، "أهل المدينة" 2004، "الوردة الأخيرة" 2006، "ظل امرأة" 2007، "زمن الخوف" 2007، "هدوء نسبي" 2009، "المفتاح" 2012، و "مسلسل العراب _ نادي الشرق" الموسم الثاني 2016.

من هو الروائي السوري خالد خليفة؟

ولد خالد خليفة في 1 يناير عام 1964 في بلدة "أورم الصغرى" في منطقة الأتارب غرب محافظة حلب، ودرس في كلية الحقوق في جامعة حلب، وحاز إجازة بكالوريوس في القانون عام 1988.

كان خالد أحد الأعضاء الفاعلين في فعالية (المُلتقَى الأدبي) في جامعة حلب والذي شارك في نشاطاته وحواراته في ثمانينيات القرن المُنصرِم، عدد الشعراء والروائيين والأكاديميين والنقاد، قبل أن يتم إيقافه في عام 1986.

وشارك خليفة برفقة عدد من المثقفين السوريين الشباب، في تأسيس المجلة الثقافية والأدبية "ألف/ ألف لحرية الكشف في الإنسان والكتابة" عام 1990، والتي أسهمت في التمهيد لانطلاقة خليفة في مضمار كتابة الأعمال الرّوائية والسِيناريوهاتِ التلفزيونية، فخلال تلك المرحلة بدأ بكتابة روايته الأُولى "حارس الخديعة".

توفي خالد خليفة في دمشق بنوبة قلبية مفاجئة عن عمر 59 عاماً، ودفن في العاصمة بعيداً عن مسقط رأسه في ريف حلب.