رنا رئيس: أنا "محظوظة".. ومسلسل "روح جدو" بطولة جماعية

في البداية، كيف تصفين حضورك ببطولة عملين دراميين حاليين وهما "روح جدو" و"إنترفيو"؟

انتابني الشعور بالخوف قبل المشاركة في كلتا التجربتين، لكن هناك الكثير من العوامل التي جعلتني أشعر بالراحة والطمأنينة، حيث الاختلاف الموجود في الشخصيتين، وهما غير مُتشابهتين على الإطلاق.

أعتبر نفسي محظوظة بأن أمثل في أدوار مختلفة ومتنوعة، وذلك كرم كبير من الله عز وجل، أجتهد وأبذل قصارى جهدي في عملي، أتمنى أن تنال الأعمال إعجاب الجمهور.

هل تنظرين للبطولة المُطلقة التي تحظين بها حالياً من خلال مسلسل "روح جدو" على أنها مُغامرة فنية؟

أرى أن الأعمال الفنية هي بطولة جماعية في المقام الأول، حيث القصة والنص المكتوب بدقة شديدة، وتوزيع الشخصيات والأدوار بشكل رائع، لقد أعجبتني كتابة المؤلف حسام كمال، حيث كوميديا الموقف حاضرة من خلال أحداث المسلسل.

تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لي، كذلك الرؤية الإخراجية والمجهود الكبير الذي يقوم به مخرج العمل أسامة عرابي، أستطيع أن أصف المسلسل بأنه بطولة جماعية لكل المُشاركين به.