رنا رئيس: أنا "محظوظة".. ومسلسل "روح جدو" بطولة جماعية
حظيت الممثلة المصرية رنا رئيس بأعمال هامة خلال مسيرتها الفنية، إذ حققت نجاحات في أدوار متنوعة ومختلفة، فتحت لها المجال لخوض بطولات درامية جديدة أحدثها مسلسل "روح جدو"، و"إنترفيو"، فيما كشفت رئيس، في حديث مع "إرم نيوز"، التفاصيل حول مشاريعها الجديدة.
في البداية، كيف تصفين حضورك ببطولة عملين دراميين حاليين وهما "روح جدو" و"إنترفيو"؟
انتابني الشعور بالخوف قبل المشاركة في كلتا التجربتين، لكن هناك الكثير من العوامل التي جعلتني أشعر بالراحة والطمأنينة، حيث الاختلاف الموجود في الشخصيتين، وهما غير مُتشابهتين على الإطلاق.
أعتبر نفسي محظوظة بأن أمثل في أدوار مختلفة ومتنوعة، وذلك كرم كبير من الله عز وجل، أجتهد وأبذل قصارى جهدي في عملي، أتمنى أن تنال الأعمال إعجاب الجمهور.
هل تنظرين للبطولة المُطلقة التي تحظين بها حالياً من خلال مسلسل "روح جدو" على أنها مُغامرة فنية؟
أرى أن الأعمال الفنية هي بطولة جماعية في المقام الأول، حيث القصة والنص المكتوب بدقة شديدة، وتوزيع الشخصيات والأدوار بشكل رائع، لقد أعجبتني كتابة المؤلف حسام كمال، حيث كوميديا الموقف حاضرة من خلال أحداث المسلسل.
تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة لي، كذلك الرؤية الإخراجية والمجهود الكبير الذي يقوم به مخرج العمل أسامة عرابي، أستطيع أن أصف المسلسل بأنه بطولة جماعية لكل المُشاركين به.
ماذا تقولين عن مسلسل "إنترفيو" الذي بات قريبا للعرض، والكواليس التي جمعتك بالممثل السوري خالد شباط؟
تجربة درامية مختلفة وجديدة بالنسبة لي، حيث الدور والقصة المختلفة، سعدت بالتعاون مع خالد شباط من خلال مسلسل "إنترفيو".
شاهدت مسلسل "كريستال" بعد أن تقابلت به وتعارفنا من خلال التجربة الدرامية الجديدة التي تجمعنا، لقد أعجبني أداؤه للغاية في هذا العمل، وأتمنى أن ينال مسلسل "إنترفيو" إعجاب الجمهور.
كيف تصفين مشاركتك في فيلم "الرحلة 404" مع الفنانة منى زكي ونجاحه في دور العرض، ومن ثم استمرار عرضه على المنصات الإلكترونية المختلفة؟
سعدت للغاية بالمشاركة في هذه التجربة وما حققته من نجاح، منى زكي نجمة كبيرة، دائما ما أحاول التعلم منها والاستفادة من خبراتها، هي أيقونة تمثيلية بالنسبة لي.
في النهاية .. من هي الشخصية التي تعتبرينها مثلك الأعلى في الحياة؟
والدتي هي مثلي الأعلى في الحياة، عشت معها أجواء وكواليس الأعمال الفنية منذ أن كنت طفلة أذهب معها بلاتوهات تصوير المسلسل، لها دور كبير في تشبعي بالفن وارتباطي به منذ الطفولة، هي فنانة مكياج معروفة، فخورة بها للغاية وأتمنى أن أسير على دربها.