10 أكاذيب "بيضاء" يمكنك قولها لأطفالك
قد يرتكب الأطفال بعض السلوكيات الخاطئة، التي من شأنها أن تحد من تطوير مهاراتهم، كما تجعلهم عرضة للإصابة بمخاطر صحية.
ويواجه معظم الآباء مشكلة في اتباع التصرف الأفضل لمنع أطفالهم من ارتكاب الأخطاء.
في هذا الخصوص تنصح الدكتورة أليسون ماكليمونت، أخصائية علم نفس أطفال بريطانية، الآباء، باستخدام 10 أكاذيب "بيضاء" لمنع أطفالهم من ممارسة سلوكيات خاطئة.
وأشارت الدكتورة إلى أن هذه الأكاذيب تحسّن من سلوكيات الأطفال، كما تسهّل حياة الآباء في التعامل مع صغارهم.
الإشادة برسوماتهم حتى لو كانت سيئة
بحسب الدكتورة ماكليمونت، فمن المهم الإشادة بجهود الأطفال بالرسم، حتى لو كانت رسوماتهم سيئة، إذ يُحسن ذلك من إبداعهم في هذا المجال مع مرور الوقت.
وتقول "يجب تعزيز الجانب الإبداعي لفن الرسم عند الأطفال، فهذا يشجعهم على الوثوق بنفسهم أكثر، ويعزز خيالهم وطريقة تعبيرهم".
الآباء ينامون باكرًا
وفق ماكليمونت، عندما يخبر الآباء أطفالهم بأنهم ينامون مبكرًا، فإنهم يشجعونهم على الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر.
وتضيف "يمكن أن تتجنب عناء إجبار أطفالك على النوم باكرًا، وذلك عندما تخبرهم بأنك تنام مبكرًا أيضًا، وبذلك فإنك تشجعهم على النوم بسرعة، وهذا الأمر مفيد لراحة أدمغتهم التي ما زالت في طور النمو".
كل ما يتعلمونه في المدرسة "مهم"
وتشرح ماكليمونت، إن بعض المواد المدرسية، مثل الجبر في الرياضيات، والقصص التاريخية المملة، قد لا تكون مهمة في الحياة اليومية، ولكن يجب على الآباء تأكيد أهميتها لأطفالهم، فهذا يشجعهم على الاهتمام بدراستهم أكثر، والحصول على أفضل الدرجات التي يمكن لقدراتهم الذهنية تحقيقها.
تشغيل ألعاب الفيديو مساءً "غير قانوني"
وعن ذلك توضح "عندما يخبر الآباء أطفالهم بأن تشغيل ألعاب الفيديو بعد الساعة الـ8 مساءً "غير قانوني"، فإنهم يفيدون صغارهم في تقليل مدة تعرضهم للشاشة، وقد يجدون متعة في استكشاف هوايات أخرى، والحصول على نوم صحي".
وتقول ماكليمونت إن النوم الصحي يفسد في حال التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الإلكترونية وألعاب الفيديو، قبل الذهاب للفراش.
مذاق الأطعمة "غير الصحية" كريه
تؤكد ماكليمونت أنه عندما يخبر الآباء أطفالهم بأن مذاق الأطعمة "غير الصحية" كريه، فإنهم يدفعونهم لتجربة الخيارات الصحية، والحصول على 5 وجبات طعام صحي يوميًّا.
وتضيف "من المهم أن يشرح الآباء لأطفالهم عن فوائد الطعام الصحي لأجسامهم، وتشجيعهم على تناوله"، مشيرةً إلى أن ذلك يمنح الأطفال شعورًا بالنشاط والحيوية والسعادة.
السيارة لن تعمل دون ربط حزام الأمان
وفق الدكتورة، فإن هذه الكذبة البيضاء، تجعل الأطفال يستعينون تلقائيًّا بحزام الأمان فور دخولهم أي سيارة.
أفلامهم المفضلة "غير متاحة" في إجازتهم
تقول ماكليمونت عن ذلك "الحد من عدد المرات التي يشاهدون فيها أفلام الرسوم المتحركة المفضلة لديهم، فإنهم سيتعلمون الاعتدال في رغباتهم، وسيجدون طرقًا أخرى للترفيه عن أنفسهم بدلًا من الانخراط في ممارسة سلوك متكرر".
وتضيف "ذلك يشجع الأطفال على ممارسة هوايات جديدة لا تتطلب شاشات، وكل ما على الآباء فعله هو أن يطلبوا منهم العثور على ألعاب أخرى، والذي يخلق لديهم وسائل أخرى للتعبير عن أنفسهم.
إن وضعت إصبعك في أنفك "سيلتصق"
قد تمنع هذه الكذبة الأطفال من الانغماس في مثل هذه العادات "غير المقبولة" وتعلمهم الأخلاق الاجتماعية المحبذة.
كل ما يفكرون به يمكنهم تحقيقه
توضح الدكتورة أن هذه العبارة التمكينية تدفع الأطفال إلى بذل جهد في ممارسة الهوايات التي يحبونها، إذ يعزز ذلك من ثقتهم بأنفسهم ومرونتهم في التفكير.
الأسنان تتساقط إذا لم تنظف بالفرشاة
تؤكد ماكليمونت " هذه الكذبة تهدف إلى جعل تنظيف الأسنان عند الأطفال عادة يومية".