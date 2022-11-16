10 أكاذيب "بيضاء" يمكنك قولها لأطفالك

قد يرتكب الأطفال بعض السلوكيات الخاطئة، التي من شأنها أن تحد من تطوير مهاراتهم، كما تجعلهم عرضة للإصابة بمخاطر صحية.

ويواجه معظم الآباء مشكلة في اتباع التصرف الأفضل لمنع أطفالهم من ارتكاب الأخطاء.

في هذا الخصوص تنصح الدكتورة أليسون ماكليمونت، أخصائية علم نفس أطفال بريطانية، الآباء، باستخدام 10 أكاذيب "بيضاء" لمنع أطفالهم من ممارسة سلوكيات خاطئة.

وأشارت الدكتورة إلى أن هذه الأكاذيب تحسّن من سلوكيات الأطفال، كما تسهّل حياة الآباء في التعامل مع صغارهم.

الإشادة برسوماتهم حتى لو كانت سيئة

بحسب الدكتورة ماكليمونت، فمن المهم الإشادة بجهود الأطفال بالرسم، حتى لو كانت رسوماتهم سيئة، إذ يُحسن ذلك من إبداعهم في هذا المجال مع مرور الوقت.

وتقول "يجب تعزيز الجانب الإبداعي لفن الرسم عند الأطفال، فهذا يشجعهم على الوثوق بنفسهم أكثر، ويعزز خيالهم وطريقة تعبيرهم".

الآباء ينامون باكرًا

وفق ماكليمونت، عندما يخبر الآباء أطفالهم بأنهم ينامون مبكرًا، فإنهم يشجعونهم على الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر.

وتضيف "يمكن أن تتجنب عناء إجبار أطفالك على النوم باكرًا، وذلك عندما تخبرهم بأنك تنام مبكرًا أيضًا، وبذلك فإنك تشجعهم على النوم بسرعة، وهذا الأمر مفيد لراحة أدمغتهم التي ما زالت في طور النمو".

كل ما يتعلمونه في المدرسة "مهم"

وتشرح ماكليمونت، إن بعض المواد المدرسية، مثل الجبر في الرياضيات، والقصص التاريخية المملة، قد لا تكون مهمة في الحياة اليومية، ولكن يجب على الآباء تأكيد أهميتها لأطفالهم، فهذا يشجعهم على الاهتمام بدراستهم أكثر، والحصول على أفضل الدرجات التي يمكن لقدراتهم الذهنية تحقيقها.

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