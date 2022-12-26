لماذا يحاكم البعض بـ"السجن المؤبد" عدة مرات معا؟

تصدر محاكم، أحياناً، عدة أحكام بالسجن المؤبد على متهمين، قد يمتد بعضها إلى مئات السنين، رغم أن المتهم لن يبقى على قيد الحياة طول تلك الفترة.. فما سبب ذلك؟

في عام 1940 حطمت الموظفة التايلندية شاموي ثيبياسو الرقم القياسي لأطول مدة حبس، إذ حكم عليها بقضاء 141.078 عاما في السجن، لتورطها في مخطط هرمي احتالت فيه على آلاف التايلنديين بمئات ملايين الدولارت.

وبحسب خبراء القانون، عندما يصدر القاضي حكما على مجرم ما، يأخذ بعين الاعتبار 4 عوامل رئيسية.

أولاً: العقوبة على ارتكاب الجرم، وثانياً: إعادة تأهيل المجرم بهدف تصحيح سلوكه، وثالثاً: السلامة التي تبعد التهديدات عن المجتمع، ورابعاً: الردع الذي يمنع المجرمين الآخرين من ارتكاب جرائم مشابهة خوفاً من العقاب.

وبحسب تقرير لموقع "بي بي سي - فيوتشر"، فإن الأحكام الطويلة التي تصدر بحق المجرمين عادة ما تحقق العوامل الأربعة السابقة.