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صور تؤكد تعرض الملكة كاميلا لإصابة في الكاحل

صور تؤكد تعرض الملكة كاميلا لإصابة في الكاحل
الملكة كاميلاالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
16 يوليو 2024، 12:31 م

شوهدت الملكة كاميلا، وهي ترتدي ضمادة على كاحلها، بعد تعرضها لإصابة مؤلمة خلال زيارة ملكية.

وسافرت الملكة كاميلا مع الملك تشارلز إلى غيرنزي في اليوم الثاني من زيارتهما لجزر القنال، حيث تم الترحيب بهما في ميناء سانت بيتر.

وبدا كاحل كاميلا الأيمن مضمدا في أثناء جلوسها في حفل الترحيب، ويُعتقد أن السبب هو تعرضها لالتواء في الكاحل تعرضت له أمس الاثنين، عندما زار الزوجان جيرسي.

وظهر الرباط حول كاحل كاميلا واضحا عندما ترأس الملك تشارلز جلسة خاصة قصيرة في برلمان غيرنزي، يتبعها مراسم تكريم، وهو تقليد يُحْتَفَل به عندما تزور الملكة غيرنزي لأول مرة.

 

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وكان يوم أمس حافلاً بالأحداث السلبية لكل من تشارلز وكاميلا، التي ستبلغ عامها السابع والسبعين غداً، في جيرسي، إذ لم تعانِ كاميلا من التواء في الكاحل فحسب، بل اضطر الزوجان أيضاً إلى مغادرة معرض في الهواء الطلق في جيرسي بسبب مخاوف أمنية. 

وطُلب من تشارلز وكاميلا قطع ارتباطهما الثالث في ذلك اليوم في قصر Weighbridge ونقلهما إلى فندق Pomme D'or القريب.

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الملك تشارلز

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