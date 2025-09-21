قلق بعد اختفاء مُطارد تايلور سويفت رغم جهود المحققين

أُبلغ عن اختفاء رجل اتُّهم سابقا بمطاردة نجمة البوب تايلور سويفت، رغم الجهود المكثفة التي بذلتها محققة خاصة استعانت بها سويفت لتحديد مكانه.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية صدر بحق الرجل، الذي يدعى بريان جيسون واغنر، والبالغ من العمر 45 عاما والمقيم في ولاية كولورادو، أمر تقييدي مؤقت في يونيو 2025، بناءً على تهديدات مزعومة وادعاءات غريبة بأنه والد طفلها.

وقد تم تمديد الأمر التقييدي حتى 22 سبتمبر بعد أن اختفى واغنر تماما. وبحسب المحققة الخاصة بروك بيرغ، فإن واغنر تجاهل عدة محاولات للاتصال به عبر المكالمات والرسائل، ولم يُؤكّد أي عنوان لتسلُّم المستندات القانونية. وذكرت بيرغ في وثائق المحكمة أن "المُدَّعى عليه إما بلا مأوى أو يُخفي مكانه عن عمد".

أخبار ذات علاقة كريستيانو رونالدو ضد تايلور سويفت.. من يملك ثروة أكبر؟

وكشفت وثائق المحكمة عن سلوك مقلق من واغنر، مثل تغييره عنوانه في إدارة المركبات (DMV) إلى عنوان سويفت في لوس أنجلوس، ومحاولته تحويل بريدها إليه، بالإضافة إلى ظهوره ثلاث مرات أمام منزلها في يوليو 2024، إحداها وهو يحمل زجاجة.

وجمعت سويفت وفريقها أكثر من 100 صفحة من الأدلة، معظمها رسائل يُزعم أن واغنر أرسلها إلى حسابات المعجبين الخاصة بها. وفي مكالمة مع بيرغ في أغسطس، أنكر واغنر علاقته بأي قضية قانونية ورفض الكشف عن مكان إقامته، مدّعيًا أنه "كان من المفترض أن يعيش في منزل تايلور ويعمل لديها"، مضيفا أن الأمر التقييدي "دمّر حياته". وأنهى المكالمة بعبارة مقلقة قال فيها إنه "سيتوجب عليه فعل شيء تجاهها".

ووفقا لمصدر يُدعى "جين دو" في ملفات المحكمة، فإن واغنر يغيّر أرقام هواتفه باستمرار ويستخدم تطبيقات مثل TextNow؛ ما يصعّب تتبعه.

وبحسب مصادر مقربة من سويفت، فإن الوضع أصبح يشكل عبئا كبيرا على حياتها الشخصية والمهنية. وقال أحدهم: "هذا الموضوع يتصدر أولوياتها حتى يتم التعامل معه بالكامل عبر القضاء والسلطات المختصة".

وفي ظل تصاعد المخاوف الأمنية، خاصة بعد مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك مؤخرا، زادت سويفت من إجراءات الحماية، حيث شوهدت تدخل إلى ملعب "آروهيد" في مدينة كانساس خلف حاجز مضاد للرصاص، وهو إجراء يُستخدم عادة لحماية رؤساء الدول.

وأكدت سويفت أنها لم تلتقِ أو تتحدث مع واغنر من قبل، وطلبت من المحكمة أن يأمره بالبقاء على بعد 100 ياردة على الأقل منها.