الجزائر.. العثور على سمكة مهددة بالانقراض (صورة)

في اكتشاف فريد، عثر أحد الباحثين الجزائريين على سمكة مصنفة عالميا ضمن كائنات المياه العذبة المهددة بالانقراض.

وقال الباحث الجزائري رضوان طاهري إنه عثر على سمكة "أفانيوس ساورانسيس" في مجرى مائي يقع بمنطقة "العرق الغربي" بولاية بشار.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الباحث ومنتج الأفلام الوثائقية أن هذا الصنف من الأسماك مدرج ضمن "القائمة الحمراء" للأنواع المائية المهدّدة بالانقراض، مشيرا إلى أنه بعد أكثر من 10 سنوات من البحث، تمكّن من اكتشاف وتصوير السمكة، وهي نوع من أسماك "كلب المياه العذبة".

وحصل هذا الاكتشاف الفريد في أحد أهم المجاري المائية بالمنطقة الجنوبية الغربية للجزائر، الذي تتشكل مياهه من التقاء واديي "غير" و"زوزفانة" بمنطقة "إقلي".

ويعيد هذا الاكتشاف المهمّ إلى الواجهة، ظاهرة اختفاء بعض الأنواع الحيوانية والبحرية التي ينبغي إجراء المزيد من الأبحاث العلمية حولها.

ودعا "طاهري" إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السمكة النادرة، بل وحتى تربيتها في المراكز المتخصصة.