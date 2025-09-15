فشل محاولة انتشال جثمان متسلقة جبال شهيرة في كشمير

أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال لاورا دالماير، البطلة الأولمبية في بياثلون، أنه لن يتسنى انتشال جثة البطلة الألمانية الراحلة، التي توفيت في حادث تسلق جبال في باكستان خلال شهر يوليو/تموز.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بيانا رسميا يقول إن فريقًا من متسلقي الجبال بحث إمكانية انتشال جثمان دالماير في منطقة كشمير، لكن تقرر في النهاية عدم القيام بهذه المهمة.

وأوضح البيان "في الأسبوع الماضي، أعاد فريق إنقاذ تقييم الوضع في قمة جبل ليلى، وتوصل لقرار بعدم انتشال جثة لاورا دالماير".

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل أو أسباب هذا القرار.

وتوفيت دالماير، بطلة الأولمبياد مرتين وبطلة العالم خمس مرات، في أواخر يوليو/تموز الماضي، عندما صدمتها صخرة على ارتفاع حوالي 5700 متر أثناء تسلقها مع امرأة أخرى لجبل ليلى.

وأكد بيان صادر عن إدارة أعمالها فور الحادث "رغبة دالماير كانت واضحة، وأوصت بأنها حال تعرضها لحادث، يجب استعادة جثتها في حالة واحدة فقط، وهي ألّا يتعرض أحد لمخاطر أو مجازفة".