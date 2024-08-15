وزعت جمعية خيرية للمشردين في نيوزيلندا "عن طريق الخطأ" حلوى تحتوي على "جرعة مميتة" من مخدر الميثامفيتامين، كان تبرع بها أحد الأشخاص.

وقالت مؤسسة مكافحة المخدرات النيوزيلندية إن كمية الميثامفيتامين الموجودة في الحلوى أقوى بنحو 300 مرة من الجرعة المسموح بها، ويمكن أن تكون قاتلة إذا تم تناولها.

وبحسب الصحف المحلية، تم العثور على الحلويات في طرود غذائية بعد أن تبرع بها أحد الأشخاص للجمعية في وقت ما خلال الأسابيع الستة الماضية.

وقالت جمعية "أوكلاند سيتي الخيرية" للصحفيين يوم أمس الأربعاء إن الموظفين باشروا الاتصال بنحو 400 شخص لتتبع الطرود التي قد تحتوي على الحلوى؛ وهي كتل صلبة من الميثامفيتامين محاطة بأغلفة الحلوى.

من جانبها أكدت السلطات النيوزيلندية أن ثلاثة أشخاص تلقوا العلاج في المستشفى بعد تناول الحلوى، لكنهم بخير.

وقال محافظ مدينة أوكلاند إن ثماني عائلات، بما في ذلك طفل واحد على الأقل، أبلغت عن استهلاك الحلوى الملوثة بالمخدر، لكن الطعم "المثير للاشمئزاز" جعل معظمهم يبصقونها.

وبعد ذلك، تم تنبيه الجمعية الخيرية إلى الوضع من قبل أحد عملاء بنك الطعام الذي أبلغ عن وجود حلوى ذات "مذاق مقرف".

وكانت الحلوى بنكهة الأناناس تبدو وكأنها من العلامة التجارية الماليزية "ريندا"، وقد وصلت في كيس بحجم مناسب للبيع بالتجزئة، وبعد أن فحصها الموظفون تواصلوا مع السلطات.

وقال المتحدث باسم مؤسسة مكافحة المخدرات النيوزيلندية إن تسويق المخدرات على أنها سلع "غير ضارة" هو أسلوب شائع بين المهربين عبر الحدود، وربما تم توزيع المزيد من الحلوى في جميع أنحاء نيوزيلندا.