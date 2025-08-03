مقتل الفنانة ديالا صلحي الوادي في هجوم على منزلها بدمشق (صور)

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الاثنين، بمقتل الفنانة ديالا الوادي، ابنة الموسيقار العراقي صلحي الوادي، في هجوم مسلح على منزلها بالعاصمة السورية دمشق.

وتحمل ديالا الوادي الجنسية البريطانية وتعيش في حي "المالكي" الراقي بالعاصمة السورية دمشق منذ سنوات.

مقـ ــتل الفنانة #ديالا_صلحي_الوادي جراء تعرّض منزلها في حي المالكي بالعاصمة #دمشق لعملية سطو مسلّح. Posted by ‎جريدة الوطن السورية‎ on Sunday, August 3, 2025

وتعرّض منزل ديالا الوادي، وهي ابنة مؤسس "المعهد العالي للموسيقى والأوركسترا السيمفونية"، في دمشق، لعملية سطو مسلح، أدى لمقتلها، بحسب صحيفة "الوطن" الرسمية.

وكشفت مصادر سورية أن ديالا الوادي قتلت خنقاً بعدما لاحقها بعض الأشخاص واقتحموا منزلها في حي "المالكي" بغرض السرقة.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن "الجاني طارد الضحية ديالا حتى مدخل منزلها، قبل أن يقتحم المكان وينفّذ جريمته، مستوليًا على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأكد فرع المباحث الجنائية في وزارة الداخلية أنه باشر التحقيقات وجمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة، بهدف التوصل إلى هوية الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد الأشخاص قال ناشطون سوريون إنها تعود لقاتل الفنانة ديالا الوادي، دون أي تأكيد رسمي.

من جهتها، نعت نقابة الفنانين السوريين - فرع دمشق الفنانة الراحلة، في بيان عبر صحفتها في فيسبوك، جاء فيه: "تعازينا القلبية بوفاة الفنانة ديالا صلحي الوادي إثر سطو مسلح في منزلها. إنا لله و إنا إليه راجعون".

تعازينا القلبية بوفاة الفنانة ديالا صلحي الوادي إثر سطو مسلح في منزلها إنا لله و إنا إليه راجعون Posted by ‎نقابة الفنانين في سوريا _ فرع دمشق‎ on Sunday, August 3, 2025

ونعى طيف واسع من الفنانين والمشاهير في سوريا، على رأسهم شكران مرتجى، في تدوينات عبر منصات التواصل الاجتماعي، الفنانة الراحلة.

وكتبت شكران في تدوينة نعي للراحلة: "أستاذتنا وابنة استاذنا الموسيقار صلحي الوادي والصديقة الغالية الله يرحمك ديالا السلام لروحك والصبر النا ولمحبينك الفاتحة والدعاء".

يشار إلى أن ديالا الوادي تعتبر من الوجوه الفنية الحاضرة على الساحة الفنية وداخل الوسط الثقافي في سوريا، وشاركت في عدد من العروض المسرحية والأعمال التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة.