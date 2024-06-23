رغم شراستها المعهودة.. أسماك قرش تبتسم للكاميرا (صور)

أظهر المصور إريك ميلاندر من خلال كاميرا من نوع "غو برو" GoPro، أسماك قرش بيضاء من مسافة قريبة وهي تضحك، بمنظر غير معهود لهذا الكائن الشرس.

بالقرب من سانتا كروز، حيث نصب إريك كاميرته، وهو مصور للحياة البرية البحرية، أثارت الصور الملتقطة الدهشة؛ لأن بعض أسماك القرش الفضولية بدت وكأنها تبتسم للكاميرا.

كان إريك يساعد العلماء في تتبع الكائنات الحية في خليج مونتيري أكواريوم قبالة ساحل وسط كاليفورنيا.