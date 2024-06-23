رغم شراستها المعهودة.. أسماك قرش تبتسم للكاميرا (صور)
أظهر المصور إريك ميلاندر من خلال كاميرا من نوع "غو برو" GoPro، أسماك قرش بيضاء من مسافة قريبة وهي تضحك، بمنظر غير معهود لهذا الكائن الشرس.
بالقرب من سانتا كروز، حيث نصب إريك كاميرته، وهو مصور للحياة البرية البحرية، أثارت الصور الملتقطة الدهشة؛ لأن بعض أسماك القرش الفضولية بدت وكأنها تبتسم للكاميرا.
كان إريك يساعد العلماء في تتبع الكائنات الحية في خليج مونتيري أكواريوم قبالة ساحل وسط كاليفورنيا.
وفي الأسبوع الماضي، توجه ميلاندر إلى منطقة يطلق عليها اسم "حديقة القروش"، حيث تظهر هذه الأنواع من أسماك القرش سنويًا.
وقام ميلاندر بتثبيت كاميرته على عمود وخفضها في الماء لتوثيق أرقام الزعنفة الظهرية لأسماك القرش.
ولدهشته، انجذبت أسماك القرش الصغيرة إلى العمود وسبحت باتجاهه؛ ما سمح لميلاندر بالتقاط هذه اللقطات الفريدة، وفقا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.
وقال ميلاندر لقناة "كاي آر أو إن 4" KRON4: "يبدو وكأنها تبتسم. أردت أن أظهر كيف تبدو تحت الماء".