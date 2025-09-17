بريسيلا بريسلي تروي اللحظة المؤلمة لفصل جهاز التنفس عن ابنتها ليزا

كشفت بريسيلا بريسلِي، الممثلة التي تبلغ من العمر 80 عامًا، وزوجة إلفيس بريسلي السابقة، عن التجربة المؤلمة التي اضطرت فيها لفصل جهاز التنفس الاصطناعي عن ابنتها ليزا ماري بريسلي، في مقابلة حديثة.

ووصفت ليزا هذه اللحظة بأنها ثاني أحزن يوم في حياتها بعد فقدان إلفيس نفسه. ووقع هذا الحدث المؤلم في 12 يناير 2023، عندما توفيت ليزا ماري، التي كانت تبلغ من العمر 54 عامًا، بسبب مضاعفات انسداد الأمعاء الدقيقة، وهو مرض تطور لديها بعد إجراء جراحة لتقليل الوزن قبل عدة سنوات.

وفي مقابلة مع مجلة "بيبول"، استذكرت بريسيلا كيف كانت ليزا ماري موصولة بجهاز تنفس اصطناعي وغير مستجيبة لساعات، بينما انتظر أفراد العائلة بقلق في المستشفى على أمل حدوث معجزة. وجاء تأكيد الطبيب بوفاة ليزا ماري بمثابة صدمة لم يتمكنوا من تصديقها أو تقبلها بسهولة. وقالت بريسيلا: "كان الأمر صعبًا علينا جميعًا، ولا يزال كذلك".

كما تحدثت بريسيلا عن حزنها في مذكراتها القادمة Softly, as I Leave You: Life After Elvis "برقة، وأنا أودعك: الحياة بعد إلفيس"، فقد شاركت تفاصيل حميمة عن الساعات الأخيرة في حياة ليزا ماري.

وكتبت أنه عندما دخلت غرفة المستشفى، شعرت أن ابنتها "قد رحلت بالفعل" رغم أن قلبها كان لا يزال ينبض بمساعدة الأجهزة. ووصفت بريسيلا الإدراك المؤلم بأن روح ليزا ماري الحيوية لم تعد موجودة. وأفادت بأن رايلي كيو، ابنة ليزا ماري، شعرت بمرور روح والدتها أثناء رحلتها بالطائرة نحو العائلة.

هذا الفقدان ليس الوحيد الذي تعرضت له بريسيلا، فقد فقدت حفيدها بنيامين كيو في 2020 الذي أنهى حياته بعمر 27 عامًا، كما أن ابنها نافارون عانى إدمان المخدرات، لكنها ساعدته على التعافي. وعلى الرغم من الصعوبات، تؤكد بريسيلا أهمية العثور على القوة لمواجهة الخسارة.

ومن المقرر صدور مذكرات بريسيلا Softly, as I Leave You: Life After Elvis في 23 سبتمبر 2025، التي تقدم نظرة صريحة على الحزن والصمود وروابط العائلة التي لا تنكسر.