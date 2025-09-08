زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب العاصمة اليونانية أثينا

logo
منوعات

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزيرة إيفيا اليونانية

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزيرة إيفيا اليونانية
جزيرة إيفيا اليونانيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 10:41 م

أعلنت السلطات  اليونانية أنّ زلزالا بقوة 5.3 درجات ضرب ليل الإثنين-الثلاثاء قبالة جزيرة إيفيا وشعر به بشدّة سكّان العاصمة أثينا.

وقال معهد الجيوديناميكا التابع للمرصد الوطني للزلازل في أثينا إنّ الزلزال وقع في الساعة 12,30 بالتوقيت المحلّي (21,30 ت غ)، مشيرا إلى أنّ مركزه يقع في عرض البحر على بُعد 45 كلم شمال شرق  أثينا وأربع كلم قبالة ساحل منتجع نيا ستيرا الساحلي جنوب غرب جزيرة إيفيا، ثاني كبرى الجزر اليونانية.

ولم تسجّل في الحال إصابات أو أضرار، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحليّة.

ويبلغ عدد سكّان أثينا وضواحيها حوالي 3 ملايين نسمة.

وقال ستيرغيوس تسيركاس رئيس بلدية مدينة ماراثون القريبة من مركز الزلزال لقناة "إرت" التلفزيونية العامة إنّ "الزلزال كان شديدا للغاية"، مؤكّدا أنّه "حتى الآن، لم يُفَد عن أيّ أضرار".

وفي أيار/مايو، وقع زلزال قوي بلغت شدّته 6.1 درجات قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية، وشعر به سكّان مناطق بعيدة مثل أثينا ومصر.

أخبار ذات علاقة

وقوع زلزال في منطقة باليكسير في تركيا

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب منطقة "باليكسير" التركية

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC