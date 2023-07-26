قتيل وعدة جرحى في حريق سفينة شحن قبالة هولندا

قتِل شخص على الأقل من أفراد طاقم سفينة "شحن مركبات" اندلعت النيران بها، قبالة هولندا، فيما أصيب عدد من الأشخاص، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء.

وأعلن خفر السواحل الهولندي في بيان، أن "أفراد الطاقم حاولوا إخماد الحريق بأنفسهم، لكنهم فشلوا.. للأسف، قتِل شخص وأصيب آخرون".