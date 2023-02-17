"ببغاء" يُنقذ أسرة من موت محقق في زلزال تركيا المدمِر

نجت عائلة كانت تقيم في إحدى الولايات التركية، التي هزَها زلزال الـ 6 من شباط/ فبراير الجاري، من موت محقق، حيث غادروا منزلهم قبيل وقوع الزلزال المدمِر بعد رصدهم سلوكا مريبا صدر من طائر "ببغاء" يقتنونه في منزلهم.

وكانت العائلة تقطن في منزل في ولاية العثمانية جنوب تركيا، حيث استيقظوا قبيل وقوع الزلزال على أصوات غريبة لطائر الببغاء الذي يربونه، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وشعر أفراد الأسرة بوجود أمر مريب بسبب تلك الأصوات التي وُصفت بأنها "غير عادية"، ليغادروا بناءً عليها منزلهم على الفور قبل وقوع الزلزال بلحظات وينجوا بأعجوبة.