"ببغاء" يُنقذ أسرة من موت محقق في زلزال تركيا المدمِر
نجت عائلة كانت تقيم في إحدى الولايات التركية، التي هزَها زلزال الـ 6 من شباط/ فبراير الجاري، من موت محقق، حيث غادروا منزلهم قبيل وقوع الزلزال المدمِر بعد رصدهم سلوكا مريبا صدر من طائر "ببغاء" يقتنونه في منزلهم.
وكانت العائلة تقطن في منزل في ولاية العثمانية جنوب تركيا، حيث استيقظوا قبيل وقوع الزلزال على أصوات غريبة لطائر الببغاء الذي يربونه، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.
وشعر أفراد الأسرة بوجود أمر مريب بسبب تلك الأصوات التي وُصفت بأنها "غير عادية"، ليغادروا بناءً عليها منزلهم على الفور قبل وقوع الزلزال بلحظات وينجوا بأعجوبة.
ونشرت الوكالة صورًا للببغاء برفقة شابين مرجح أنهما من أفراد الأسرة التي نجت من الموت الذي لحق بعشرات الآلاف الذين لقوا حتفهم تحت أنقاض منازلهم فجر ذلك اليوم.
وتُعتبر نظرية شعور الحيوانات بالزلازل قبل البشر من النظريات القديمة، وهناك أبحاث معاصرة تدعم هذه النظرية، وتشير إلى أنه "ربما تكون الحيوانات قادرة على اكتشاف الزلازل قبل وقوعها".
وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في ساعة مبكرة من يوم 6 شباط/ فبراير الجاري، تبعه زلزال آخر، ومئات الهزات الارتدادية، جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، وأسفر عن انهيار أعداد هائلة من الأبنية ووفاة قرابة 43 ألف شخص، وتشريد الملايين في البلدين اللذين يشهدان طقساً بارداً.